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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 14,3%
09:22 16.12.2022
В Гродненской области цены на продовольственные товары в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем снизились на 0,8%, к декабрю 2021 г. – выросли на 14,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в ноябре 2022 года составил 15,9%. За январь-ноябрь 2022 года цены на продовольствие повысились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 17,3%.
Непродовольственные товары в ноябре 2022 г. стали дешевле по сравнению с октябрем на 2,2%, по сравнению с декабрем 2021 года – дороже на 13,6%. В ноябре 2022 года цены выросли по сравнению с ноябрем 2021 года на 13,7%. За январь-ноябрь 2022 года к уровню января-ноября 2021 года цены на непродовольственные товары увеличились на 15,3%.
Цены на услуги в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем снизились на 0,6%, с декабрем 2021 г. – увеличились на 9,4%. Годовой рост цен на услуги в ноябре 2022 года составил 10%. В январе-ноябре 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 10,4%.
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