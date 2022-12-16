В Гродненской области цены на продовольственные товары в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем снизились на 0,8%, к декабрю 2021 г. – выросли на 14,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в ноябре 2022 года составил 15,9%. За январь-ноябрь 2022 года цены на продовольствие повысились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 17,3%.

Непродовольственные товары в ноябре 2022 г. стали дешевле по сравнению с октябрем на 2,2%, по сравнению с декабрем 2021 года – дороже на 13,6%. В ноябре 2022 года цены выросли по сравнению с ноябрем 2021 года на 13,7%. За январь-ноябрь 2022 года к уровню января-ноября 2021 года цены на непродовольственные товары увеличились на 15,3%.

Цены на услуги в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем снизились на 0,6%, с декабрем 2021 г. – увеличились на 9,4%. Годовой рост цен на услуги в ноябре 2022 года составил 10%. В январе-ноябре 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 10,4%.