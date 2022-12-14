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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 13%
11:06 15.12.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции Витебской области в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 99,9%, с декабрем 2021 г. – 113%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 99,6% и 114,3% соответственно, промежуточные товары – 99,97% и 114%, потребительские товары – 99,9% и 111,6% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 100,5%, с декабрем 2021 г. – 117,5%, в том числе в растениеводстве – 100,2% и 122,3% соответственно, животноводстве – 100,5% и 116,2% соответственно
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