Индекс цен производителей промышленной продукции Витебской области в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 99,9%, с декабрем 2021 г. – 113%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 99,6% и 114,3% соответственно, промежуточные товары – 99,97% и 114%, потребительские товары – 99,9% и 111,6% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 100,5%, с декабрем 2021 г. – 117,5%, в том числе в растениеводстве – 100,2% и 122,3% соответственно, животноводстве – 100,5% и 116,2% соответственно