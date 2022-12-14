Подведены итоги Республиканского конкурса инновационных проектов 2022 года, организаторами которого выступили Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) при участии Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, Белорусского инновационного фонда, Белорусского республиканского союза молодежи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, церемония награждения победителей и призеров конкурса прошла 14 декабря в Минске.

"В этом году на Республиканский конкурс инновационных проектов привлекли реальный сектор экономики, -- сообщил журналистам во время мероприятия председатель ГКНТ Сергей Шлычков. - Вместе с партнерами создали новые номинации: "Лучший инновационный проект в сфере AgroTech" (учреждена ОАО "Белагропромбанк"), "Конструкция карьерной техники" и "Разработка электроники для тяжелых условий эксплуатации" (обе учреждены ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг"). Отмечу, что данный конкурс занимает важное место в системе конкурсных мероприятий в инновационном секторе".

В этом году на конкурс подано 187 заявок, в том числе в номинации "Лучший инновационный проект" - 96, в номинации "Лучший молодежный инновационный проект" - 91. Это рекордное количество заявок за 13 лет существования конкурса.

"Уверен, что победители и участники нашего конкурса могут стать резидентами технопарков Беларуси, а сегодняшние результаты будут прологом к этому. Конечно, для такого важного шага нужен конкретный бизнес-проект, ответственность за его реализацию, а также четкое финансовое планирование. Поэтому наш конкурс является новой ступенькой для изобретателей на пути создания серьезного проекта", - заключил Сергей Шлычков.

Победителей выбрали в двух основных номинациях. В номинации "Лучший инновационный проект" победил Глеб Уселенок из Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета. Он представил разработку валидации и оценки программного комплекса нейропсихологической диагностики, которой занимается с 2017 года.

Как объяснил конкурсант, нейропсихологическая диагностика — это высокоточная диагностика свойств нервной системы человека, которую по эффективности можно сравнить с МРТ. Данная диагностика проводится с помощью мобильного приложения на платформе Android. Обучение специалиста, который будет проводить исследование, занимает около часа, а сама диагностика - около 25 минут. В простой, интуитивно понятной форме человек проходит тесты, которые сделаны в виде игр. После обработки результатов пациенту представляется его нейропсихологический профиль.

"С этими результатами человек может пойти к специалисту, который и вынесет окончательный диагноз. При этом наши тесты могут помочь в определении довольно специфичных свойств психики нервной системы. Например, на данный момент мы разработали и утвердили в Минздраве метод диагностики алкогольной зависимости. Этот тест определяет, есть ли у человека в голове связка, что алкоголь — это хорошо, или нет. К слову, такая методика определяет наличие алкогольной зависимости лучше, чем скрининговые исследования. В первую очередь данная разработка — это импортозамещение, поэтому делаем все для развития такого подхода в Беларуси", - отметил Глеб Уселенок.

В номинации "Лучший молодежный инновационный проект" победителем признан Даниил Гусейнов с разработкой интеллектуального тренажера для обучения технике лыжных передвижений.

По его словам, процесс разработки шел на протяжении двух лет довольно равномерно, а начиналось все с обсуждения технологий с профессиональными тренерами и спортсменами. "Наша разработка создана для того, чтобы усовершенствовать процесс обучения и тренировки профессиональных лыжников, а также лыжников на этапе начальной спортивной подготовки. Данный тренажер позволяет выполнять вспомогательные инновационные упражнения, которые спортсмены обычно делают в межсезонье или на этапе обучения, прежде чем стать на лыжи. Так упражнения выполняются наиболее естественно с учетом всех особенностей лыжного передвижения с точки зрения пространственной структуры движения и мышечной работы", - рассказал он.

Помимо победителей в номинациях, определены по пять призеров. Создатели этих проектов награждены ценными призами и денежными премиями. Среди победителей и призеров конкурса отобраны шесть проектов для дальнейшей коммерциализации. Им выделены гранты на Br18 тыс.