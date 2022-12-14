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ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 11,4%


09:41 15.12.2022

Потребительские цены в Витебской области в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2021 г. снизились на 1%, с декабрем 2021 г. – выросли на 11,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост потребительских цен в ноябре составил 12%. За январь-ноябрь 2022 года потребительские цены увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 14,4%.

Продовольственные товары в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем подешевели на 0,8%, с начала года – подорожали на 11,7%. При этом ноябрьский годовой рост цен на продтовары составил 12,7%. В январе-ноябре 2022 года к уровню января-ноября 2021 года цены подскочили на 15%.

Непродовольственные товары в ноябре 2022 г. по сравнению октябрем 2021 года стали дешевле на 1,3%, с начала года – дороже на 11%. Годовой рост цен в ноябре составил 11,1%. За январь-ноябрь 2022 года цены на непродовольственные товары выросли на 13,7% к соответствующему уровню 2021 года.

Цены на услуги в ноябре 2022 года по сравнению с октябрем снизились на 0,5%, с начала года – выросли на 8,6%. При этом в ноябре 2022 года стоимость услуг по сравнению с ноябрем прошлого года подскочила на 9,7%. За январь-ноябрь 2022 года цены на услуги увеличились к соответствующему периоду прошлого года на 10,9%.
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