За январь-октябрь 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 11,1%, рентабельность продаж – 8,9%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 ноября 2022 г. составила 59,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,5 млрд рублей, или 14,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2022 г. составила 65,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,6 млрд рублей, или 13,1% от общего объема кредиторской задолженности.