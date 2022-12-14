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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАГРУЗИТЬ НА 100% ВСЕ ЦЕХА БМЗ ПОКА НЕ УДАЕТСЯ
18:04 14.12.2022
Загрузить на 100% все цеха холдинга «Белорусская металлургическая компания» пока не удается. Это признал заместитель генерального директора по метизному производству Игорь Чернявский на встрече с коллективом СтПЦ-1.
По его словам, для обеспечения работоспособности БМЗ в комплексе решается ряд важных задач. Среди них — техническое перевооружение мощностей под конкретные запросы потребителей. Этот процесс требует времени и усилий, отметил он.
«Мы заявились на покупку канатных машин для крупногабаритных шин – будем развивать грузовое направление», - рассказал Игорь Чернявский.
Он отметил, что основная задача руководства предприятия остается прежней — сохранить коллектив. Поэтому незадействованным в рабочем процессе сотрудникам завода предлагают пройти переобучение по востребованным на БМЗ профессиям. Утверждается, что это мера временная. После полной загрузки своего производства все работники вернутся на свои основные места работы. Речи об остановке цехов не идет.
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