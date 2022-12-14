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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 12,8%
17:51 14.12.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции в Брестской области в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 99,9%, по сравнению с декабрем 2021 г. – 112,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,03% и 120,8% соответственно, промежуточные товары – 99,99% и 110,2%, потребительские товары – 99,7% и 114,3% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 100,5%, по сравнению с декабрем 2021 г. – 131,2%, в том числе в растениеводстве – 99,9% и 119,3% соответственно, животноводстве – 100,6% и 133,3%.
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