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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ВНЕДРИЛА НОВЫЙ ДИЗАЙН БИЛЕТОВ НА КУРСИРУЮЩИЕ ВНУТРИ РЕСПУБЛИКИ ПОЕЗДА ПОЧТИ НА ВСЕХ ВОКЗАЛАХ
17:42 14.12.2022
Белорусская железная дорога продолжает внедрение новой формы проездных документов на поезда, курсирующие внутри республики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 14 декабря 2022 года оформление билетов нового образца началось на всех вокзалах страны (кроме станции Минск-Пассажирский).
Как сообщалось ранее, с октября 2022 года Белорусская железная дорога постепенно переходит на новую технологию оформления проездных документов с использованием билетопечатающих машин. В связи с этим меняется и форма проездных документов.
Новая форма документа будет использоваться при оформлении проезда во всех поездах межрегиональных и региональных линий бизнес-класса.
Предусмотрено поэтапное внедрение новой формы билетов. В настоящее время оно организовано на 18 вокзалах страны (за исключением вокзала станции Минск-Пассажирский), а также на всех станциях Брестского отделения Белорусской железной дороги.
Постепенно данная технология оформления проездных документов будет внедрена во всех пунктах реализации билетов Белорусской железной дороги.
БЖД обращает внимание, что в переходный период продолжится оформление как новой формы проездных документов, так и бланков действующего образца.
При оформлении проезда в международных поездах форма бланков проездных документов останется прежней.
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