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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛИЦКРИГ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ НЕ УДАЛСЯ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
17:18 14.12.2022
Экономический блицкриг против Беларуси не удался. Об этом заявил сегодня премьер-министр Роман Головченко, представляя нового министра иностранных дел Сергея Алейника коллективу министерства.
"Главным направлением деятельности МИД является внешняя экономическая сфера. В условиях развернутой против нас санкционной войны внешнеэкономическая деятельность - ключевой приоритет. И здесь нет места пустословию, формальным отчетам и мероприятиям для галочки. Мы достаточно успешно прошли самый острый период, связанный с экономическим давлением на нас. Это потребовало серьезных усилий на всех уровнях. Сегодня уже можем утверждать, что экономический блицкриг не удался. Нам надо продолжать спокойно делать свою работу. Но спокойно не в плане отношения к работе, а в плане выверенности и уверенности в своих действиях", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.
Он подчеркнул, что необходимы конкретные результаты: обеспечение сбалансированности внешней торговли, диверсификация экспорта, переориентация на перспективные рынки.
"Наши реальные партнеры, которые заинтересованы в работе с нами, определяются по тому, где нас ждут, где готовы работать с нашей продукцией, где не выдвигают ультимативные требования. Объективно это государства ЕАЭС, СНГ, Китай и другие страны дальней дуги, где мы спокойно работаем, как работали и раньше. Посольства, не дожидаясь указаний, должны в тесной связке с отраслевиками решать задачи по продвижению поставок наших товаров, услуг, привлечению инвестиций", - отметил премьер-министр.
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