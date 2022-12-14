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ЭКОНОМИКА РБ
РИЭЛТЕРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДО 20 ЯНВАРЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД
16:17 14.12.2022
Риэлтерским организациям необходимо представить в срок до 20 января 2023 года отчет о деятельности по оказанию риэлтерских услуг за 2022 г. Об этом напоминает Министерство юстиции Беларуси.
Согласно информации, отчет следует представлять по форме в соответствии с приложением 9 к постановлению Минюста от 29 ноября 2021 года № 205 «О формах ведомственной отчетности на 2022 год».
Кроме того, до 20 января 2023 года риэлтерские организации должны представить свое штатное расписание в соответствии с требованиями абзаца четвертого части первой подпункта 1.10 пункта 1 постановления Министерства юстиции от 1 июня 2009 года №42 «О некоторых мерах по совершенствованию риэлтерской деятельности в Республике Беларусь».
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