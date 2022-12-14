Данные радиационного мониторинга на БелАЭС доступны онлайн. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Как поясняется, это стало возможным благодаря внедрению автоматизированной системы контроля радиационной обстановки. С информацией о радиационном контроле можно ознакомиться на сайте БелАЭС в режиме онлайн.

Данные анализируются как на самой площадке станции, так в зоне наблюдения - на постах радиационного контроля.

Сведения о текущих значениях мощности дозы гамма-излучения также отображается на информационных табло в населенных пунктах Ворняны, Подольцы, Рымдюны, Гоза, Чехи, Маркуны, Чернишки, Ольховка, Свирь.

Утверждается, что БелАЭС регулярно обменивается данными о состоянии радиационной обстановки с заинтересованными госорганами и ведомствами.