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ЭКОНОМИКА РБ
ДАННЫЕ РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА НА БЕЛАЭС ДОСТУПНЫ ОНЛАЙН
15:36 14.12.2022
Данные радиационного мониторинга на БелАЭС доступны онлайн. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Как поясняется, это стало возможным благодаря внедрению автоматизированной системы контроля радиационной обстановки. С информацией о радиационном контроле можно ознакомиться на сайте БелАЭС в режиме онлайн.
Данные анализируются как на самой площадке станции, так в зоне наблюдения - на постах радиационного контроля.
Сведения о текущих значениях мощности дозы гамма-излучения также отображается на информационных табло в населенных пунктах Ворняны, Подольцы, Рымдюны, Гоза, Чехи, Маркуны, Чернишки, Ольховка, Свирь.
Утверждается, что БелАЭС регулярно обменивается данными о состоянии радиационной обстановки с заинтересованными госорганами и ведомствами.
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