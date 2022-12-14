Зимние дни открытых дверей стартуют в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, пройдут мероприятия в очно-дистанционном формате. Для абитуриентов организуют встречи, прямые трансляции, телефонные «горячие линии» и общение через социальные сети.

Химический факультет ждет абитуриентов 26 декабря. Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла примет гостей 27 декабря. Биологический факультет приглашает желающих 28 декабря. Институт дополнительного образования встретит абитуриентов 29 декабря.

Преподаватели МГЭИ им. А.Д. Сахарова и Института бизнеса ответят на вопросы старшеклассников 4 января.

На следующий день, 5 января, гостей принимают факультеты: географии и геоинформатики, исторический, юридический, механико-математический, радиофизики и компьютерных технологий, филологический, философии и социальных наук, экономический, а также Юридический колледж БГУ.

Факультеты журналистики, физический, ФПМИ встретят ребят и их родителей 6 января. В этот же день будет работать «горячая линия» по вопросам вступительной кампании и учебного процесса на историческом факультете.

Факультет социокультурных коммуникаций проведет «День открытых дверей» 9 января, а факультет международных отношений – 14 января.

Военный факультет познакомится с будущими курсантами 11 февраля.

С подробной информацией о формате, времени и программе проведения Дней открытых дверей можно ознакомиться на сайтах факультетов, а также на «Абитуриент БГУ».