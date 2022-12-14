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ЭКОНОМИКА РБ
ЗИМНИЕ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ СТАРТУЮТ В БГУ
14:50 14.12.2022
Зимние дни открытых дверей стартуют в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, пройдут мероприятия в очно-дистанционном формате. Для абитуриентов организуют встречи, прямые трансляции, телефонные «горячие линии» и общение через социальные сети.
Химический факультет ждет абитуриентов 26 декабря. Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла примет гостей 27 декабря. Биологический факультет приглашает желающих 28 декабря. Институт дополнительного образования встретит абитуриентов 29 декабря.
Преподаватели МГЭИ им. А.Д. Сахарова и Института бизнеса ответят на вопросы старшеклассников 4 января.
На следующий день, 5 января, гостей принимают факультеты: географии и геоинформатики, исторический, юридический, механико-математический, радиофизики и компьютерных технологий, филологический, философии и социальных наук, экономический, а также Юридический колледж БГУ.
Факультеты журналистики, физический, ФПМИ встретят ребят и их родителей 6 января. В этот же день будет работать «горячая линия» по вопросам вступительной кампании и учебного процесса на историческом факультете.
Факультет социокультурных коммуникаций проведет «День открытых дверей» 9 января, а факультет международных отношений – 14 января.
Военный факультет познакомится с будущими курсантами 11 февраля.
С подробной информацией о формате, времени и программе проведения Дней открытых дверей можно ознакомиться на сайтах факультетов, а также на «Абитуриент БГУ».
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