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ЭКОНОМИКА РБ


ГОССТАНДАРТ БЕЛАРУСИ ВКЛЮЧИЛ 56 ТЕМ В ПРОГРАММУ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ НА 2023 ГОД


14:33 14.12.2022

Принята программа по стандартизации в области метрологии на 2023 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, всего в программу включено 56 тем. В их числе разработка более 40 государственных стандартов, касающихся как теоретических основ системы обеспечения единства измерений, так и обеспечения метрологической оценки средств измерений и точности измерений. Требования более 30 стандартов будут гармонизированы с международными и европейскими. Проверке научно-технического уровня подвергнется 15 стандартов.

Разрабатываемые государственные стандарты будут касаться измерений в области термодинамики, акустики, ионизирующих излучений, линейных и угловых измерений, оптики, оптоэлектроники и лазерного оборудования, объема, массы, плотности, вязкости, а также электрических и магнитных величин. Два из них будут направлены на достижение Целей в области устойчивого развития: ЦУР 4 «Качественное образование» и ЦУР 9 «Индустриализация, инновация и инфраструктура».

Программа сформирована на основе предложений, поступивших в секретариат технического комитета по стандартизации Республики Беларусь ТК BY 6 «Стандартизация в области метрологии», от БелГИМ, Института физики Национальной академии наук Беларуси, УП «Межотраслевая хозрасчетная лаборатория по нормированию и экономии драгоценных металлов и драгоценных камней», Гомельского, Витебского, Могилевского Пинского, Лидского и Полоцкого центров стандартизации, метрологии и сертификации.

Ожидается, что реализация программы будет способствовать обеспечению и поддержанию единства измерений, которые связаны с метрологической прослеживаемостью, подтверждением соответствия, испытаниями средств измерений, а также поверкой и калибровкой, оценкой неопределенности в различных сферах деятельности. От точности и сопоставимости результатов измерений зависит четкость управления технологическими процессами, слаженность работы технических систем, контроль качества продукции, мониторинг окружающей среды, выпуск конкурентоспособной продукции, защита интересов государства и граждан.
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