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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 12,9%
13:59 14.12.2022
В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 99,1%, с декабрем 2021 г. – 112,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в ноябре составил 15%. За январь-ноябрь 2022 года к уровню января-ноября 2021 года цены увеличились на 17,8%.
Непродовольственные товары в ноябре 2022 года подешевели по сравнению с октябрем на 0,9%, с начала года – подорожали на 15,2%. В ноябре 2022 года к ноябрю 2021 года цены подскочили на 15,8%. За январь-ноябрь 2022 года цены на непродовольственные товары взлетели на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Цены на услуги в ноябре 2022 года выросли по сравнению с октябрем на 0,3%, с начала года – на 9,7%. В ноябре 2022 года к ноябрю 2021 года стоимость услуг взлетела на 10,2%. За январь-ноябрь 2022 года к уровню января-ноября 2021 года цены на услуги увеличились на 10,7%.
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