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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПОВТОРНО ВЫДАЛО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ WILDBERRIES ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПЛАТУ ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ ТОВАРА
13:22 14.12.2022
В Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) массово поступают обращения граждан о том, что интернет-магазин wildberries.by, принадлежащий продавцу ООО «ИМВБРБ», с 9 декабря 2022 г. снова ввел плату за возврат каждой единицы товара надлежащего качества, не подошедшего потребителю по размеру, форме, габариту, фасону, расцветке или комплектации.
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, об этом потребителям сообщают в разделе «Корзина» (1,98 рубля, 2,97 рубля или 3,96 рубля за возврат на склад при отказе).
Требование продавца является незаконным, заявляют в МАРТ.
В результате продавцу ООО «ИМВБРБ» 13 декабря повторно вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.
Ранее, в сентябре текущего года, в связи с аналогичным нарушением МАРТ продавцу ООО «ИМВБРБ» уже направлялось предписание. Оно было исполнено – платный возврат товара продавцом ООО «ИМВБРБ» тогда был отменен.
В настоящее время ведется работа по привлечению должностного лица ООО «ИМВБРБ» к административной ответственности.
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