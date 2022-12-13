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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПОСУДЫ И ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ФАРФОРА


12:55 14.12.2022

Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз столовой и кухонной посуды, декоративных и хозяйственных изделий из фарфора и других товаров стоимостью около 800 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовой автомобиль DAF под управлением польского перевозчика следовал из Чехии через пункт пропуска «Козловичи». Согласно представленным к оформлению документам, общая стоимость перемещаемого товара составляла порядка 94 тыс. рублей.

Во время досмотра определена фактическая стоимость, которая оказалась в 8,5 раза больше заявленной.

Указанные в декларации стоимостные характеристики могли послужить основанием для занижения размера подлежащих уплате таможенных платежей на сумму более 285 тыс. рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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