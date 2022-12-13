Индекс цен производителей промышленной продукции в Минской области в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 99,5%, с декабрем 2021 г. – 114,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,5% и 113,3% соответственно, промежуточные товары –98,9% и 121,2%, потребительские товары – 100,7% и 114,8% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 101,1%, с декабрем 2021 г. – 116,9%, в том числе в растениеводстве –101,2% и 113,8% соответственно, животноводстве –101,1% и 118,1% соответственно.