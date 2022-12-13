Минздрав вместе с профсоюзом будет мониторить зарплаты врачей, которые получают ниже 2300 рублей. Об этом заявил сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время Республиканского Дня главного врача в БГМУ.

Он напомнил, что трансформировались ковидные надбавки и теперь все медики получают дифференциированные доплаты.

"Однако и после введения этих надбавок мы вновь <...> существенно повысили зарплаты всем категориям медиков. Я знаю, как некоторые негативно отреагировали на мое заявление о средней зарплате по стране. Поэтому анонсирую: Минздрав вместе с профсоюзом будет анализировать все учреждения здравоохранения и выявлять тех врачей, у которых зарплаты ниже средней по стране. А это, напомню, 2300 рублей. Мы будем разбираться, почему так случилось. Может, медик вовремя не получил категорию или есть возможность подработать в рамках смежной специализации", - сказал Д. Пиневич.

Министр подчеркнул, анализ всех, кто заработал менее 2300 рублей - главная задача министерства.

При этом он подчеркнул, что "зарплату нужно заработать качественными показателями оказания медицинской помощи - этого ждет от нас население".