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ЭКОНОМИКА РБ


ОТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО ПОЧТИ 2,9 МЛРД РУБЛЕЙ


11:33 14.12.2022

Формирование бюджета Гомельской области в январе-ноябре 2022 года обеспечивали более 823 тысяч плательщиков, в том числе 19 тысяч организаций, более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и 774 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-ноябрь 2022 года в бюджет области поступило 2891,1 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 611,9 млн рублей, в местные бюджеты – 2279,2 млн рублей.

Более 76% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 31,4% – за счет подоходного налога, 24,5% – за счет налога на добавленную стоимость, 9,6% – за счет налога на прибыль, 5,6% – за счет налога на недвижимость, 5,1% – за счет акцизов.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в январе-ноябре 2022 года поступило 2104,9 млн рублей. На их долю приходится 72,8% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 591,8 млн рублей (20,5%), индивидуальных предпринимателей – 95,6 млн рублей (3,3%), физических лиц – 98,6 млн рублей (3,4%).
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