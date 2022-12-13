Минэкономики опубликовало информацию о коробочных решениях «Кофейня» и «Кейтеринг».

Как сообщает ведомство, для старта бизнеса в этих сферах необходимы минимальные вложения, а также помещение, мебель, оборудование плюс неплохие навыки организатора и переговорщика.

Предлагаемые бизнес-модели разработаны предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобного дела. Благодаря их рекомендациям, можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности и добиться успеха.

«Коробочные решения» традиционно состоят из четырех тематических блоков: «Бизнес-моделирование», «Юриспруденция», «Финансовая модель» и «Маркетинг», касающихся основных вопросов грамотного запуска и развития собственного дела.

Напомним, типовые «коробочные решения» для открытия и развития своего дела разрабатываются в рамках совместного с ПРООН проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь».

Всего в рамках проекта предусмотрено к разработке 20 решений. «Кейтеринг» и «Кофейня» являются соответственно, тринадцатым и четырнадцатым. Работа над остальными продолжается.

Скачать и использовать его для открытия своего бизнеса можно здесь.