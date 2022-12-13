Количество коррупционных преступлений в Минпроме Беларуси уменьшилось. Это было отмечено на заседании комиссии по противодействию коррупции, которое состоялось 13 декабря 2022 года состоялось в Министерстве промышленности под председательством руководителя ведомства Александра Рогожника.

Александр Рогожник проинформировал участников о совершенных работниками организаций системы Министерства промышленности коррупционных нарушениях, приговоры по которым вступили в силу. Одновременно он констатировал, что в 2022 году в сравнении с аналогичным периодом 2021 года в целом количество коррупционных преступлений, совершенных работниками организаций Министерства промышленности, уменьшилось.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, на заседании были рассмотрены вопросы реализации управляющими компаниями холдингов «БЕЛАВТОМАЗ» и «Автокомпоненты» плана мероприятий по противодействию коррупции в системе Министерства промышленности на 2020-2022 годы. С соответствующими докладами выступили генеральный директор ОАО «Минский автомобильный завод» − управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович и генеральный директор ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» − управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» Александр Марченко.

Начальник управления кадровой политики Любовь Невмержицкая информировала о проведенной работе по приему, учету и организации проверки деклараций о доходах и имуществе государственных служащих центрального аппарата и руководителей организаций Министерства промышленности в 2021 году.

Дополнительно в повестку дня был включен вопрос «О реализации в III квартале 2022 года Плана мероприятий по устранению необоснованного и недобросовестного посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и реализации продукции».