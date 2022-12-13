14 декабря 2022 года в выставочном зале Национального детского технопарка (Минск, ул. Славинского, 12) состоится открытие республиканского конкурса «ТехноЕлка».

Как сообщает сайт технопарка, на конкурсе будут представлены творческие работы учащихся учреждений образования колледжей, лицеев и учреждений дополнительного образования детей и молодежи в следующих номинациях: «МультимедиаЕлка «Ад прадзедаў спакон вякоў»; «Дизайн-елка»; «Хайтек-елка»; «Альтернативная елка»; «РетроЕлка»; «Елка-трансформер»; «Рождественская композиция»; «Новогодний сувенир»; «Праздничные украшения»; «Символ 2023 года» и др.

Увидеть работы можно будет по 31 января 2023 г.