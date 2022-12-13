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ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫТИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «ТЕХНОЕЛКА» СОСТОИТСЯ 14 ДЕКАБРЯ
09:34 14.12.2022
14 декабря 2022 года в выставочном зале Национального детского технопарка (Минск, ул. Славинского, 12) состоится открытие республиканского конкурса «ТехноЕлка».
Как сообщает сайт технопарка, на конкурсе будут представлены творческие работы учащихся учреждений образования колледжей, лицеев и учреждений дополнительного образования детей и молодежи в следующих номинациях: «МультимедиаЕлка «Ад прадзедаў спакон вякоў»; «Дизайн-елка»; «Хайтек-елка»; «Альтернативная елка»; «РетроЕлка»; «Елка-трансформер»; «Рождественская композиция»; «Новогодний сувенир»; «Праздничные украшения»; «Символ 2023 года» и др.
Увидеть работы можно будет по 31 января 2023 г.
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