|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 12,8%
09:22 14.12.2022
Потребительские цены в Минской области в ноябре 2022 года снизились по сравнению с октябрем 2022 года на 2,2%, с декабрем 2021 года – выросли на 12,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост потребительских цен в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем прошлого года составил 13,6%. За январь-ноябрь 2022 года потребительские цены выросли на 16,8% по сравнению с январем-ноябрем 2021 года.
Продовольственные товары в ноябре 2022 года подешевели по сравнению с октябрем 2022 года на 1,1%, с декабрем 2021 года – подорожали на 13,3%. Годовой рост цен в ноябре составил 14,5%. За январь-ноябрь 2022 года к уровню января-ноября 2021 года цены увеличились на 17,5%.
Непродовольственные товары в ноябре 2022 года подешевели по сравнению с октябрем 2022 года на 3,6%, с декабрем 2021 года – подорожали на 12,2%. В ноябре годовой рост цен составил 12,4%. При этом за январь-ноябрь текущего года к уровню января-ноября 2021 года цены подскочили на 16%.
Цены на услуги в ноябре 2022 года подросли по сравнению с октябрем на 0,2%, с декабрем 2021 года – возросли на 7,2%. Годовой рост цен на услуги в ноябре составил 8,8%. В январе-ноябре 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.12.2022
Курсы в банках
на 14.12.2022
Конвертация в банках
на 14.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте