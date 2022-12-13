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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 12,8%


09:22 14.12.2022

Потребительские цены в Минской области в ноябре 2022 года снизились по сравнению с октябрем 2022 года на 2,2%, с декабрем 2021 года – выросли на 12,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост потребительских цен в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем прошлого года составил 13,6%. За январь-ноябрь 2022 года потребительские цены выросли на 16,8% по сравнению с январем-ноябрем 2021 года.

Продовольственные товары в ноябре 2022 года подешевели по сравнению с октябрем 2022 года на 1,1%, с декабрем 2021 года – подорожали на 13,3%. Годовой рост цен в ноябре составил 14,5%. За январь-ноябрь 2022 года к уровню января-ноября 2021 года цены увеличились на 17,5%.

Непродовольственные товары в ноябре 2022 года подешевели по сравнению с октябрем 2022 года на 3,6%, с декабрем 2021 года – подорожали на 12,2%. В ноябре годовой рост цен составил 12,4%. При этом за январь-ноябрь текущего года к уровню января-ноября 2021 года цены подскочили на 16%.

Цены на услуги в ноябре 2022 года подросли по сравнению с октябрем на 0,2%, с декабрем 2021 года – возросли на 7,2%. Годовой рост цен на услуги в ноябре составил 8,8%. В январе-ноябре 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8%.
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