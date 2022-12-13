Минэкономики поддерживает усиление инвестиционной составляющей госпрограмм. Об этом заявила 13 декабря 2022 года заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич на очередном заседании межведомственной комиссии по государственным программам.

По ее словам, госпрограммы являются мощным бюджетным рычагом развития экономики, особенно в регионах.

«Государство вкладывает через данный инструмент значительные средства. По сути, это наш внутренний резерв, который в текущих условиях следует максимально эффективно задействовать для достижения задач Программы-2025. Минэкономики готово поддерживать корректировки, усиливающие инвестиционную составляющую мероприятий госпрограмм. При этом должен быть убедительно доказан значимый экономический эффект от такого «маневра финансированием» либо реализованы инфраструктурные проекты в социальной сфере, способствующие повышению качества жизни людей», – подчеркнула Татьяна Бранцевич.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в ходе мероприятия рассматривались предложениях по корректировке госпрограмм «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка» и «Аграрный бизнес».