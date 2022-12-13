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ЭКОНОМИКА РБ
ВПЕРВЫЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЯРМАРКЕ В МИНСКЕ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ РЫБХОЗЫ СО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ
18:15 13.12.2022
Впервые на Рождественской ярмарке в Минске будут участвовать рыбхозы со всей Беларуси. Об этом сообщила директор КУП «Минсквнешторгинвест» Марина Саевич.
По ее словам, они на выходных до Нового года будут продавать живую рыбу разных пород: карп толстолобик, амур, карась, копченая рыбная продукция и консервы.
Самая большая Рождественская ярмарка «Калядны кірмаш» пройдет в Минске возле Дворца спорта с 17 декабря 2022 г по 15 января 2023 г.
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