ЭКОНОМИКА РБ

ВПЕРВЫЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЯРМАРКЕ В МИНСКЕ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ РЫБХОЗЫ СО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ

18:15 13.12.2022 Впервые на Рождественской ярмарке в Минске будут участвовать рыбхозы со всей Беларуси. Об этом сообщила директор КУП «Минсквнешторгинвест» Марина Саевич. По ее словам, они на выходных до Нового года будут продавать живую рыбу разных пород: карп толстолобик, амур, карась, копченая рыбная продукция и консервы. Самая большая Рождественская ярмарка «Калядны кірмаш» пройдет в Минске возле Дворца спорта с 17 декабря 2022 г по 15 января 2023 г.