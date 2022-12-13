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ЭКОНОМИКА РБ
УНИВЕРСИТЕТЫ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
18:03 13.12.2022
Университеты Витебской области подписали договор о научно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения.
Согласно информации, Витебский государственный медицинский университет (ВГМУ) выступил инициатором проведения диалоговой площадки «Роль межвузовского взаимодействия».
Во вторник, 13 декабря, в университете собрались студенты, аспиранты, молодые ученые и представители руководства университетов пяти вузов Витебской области. Подобная встреча прошла впервые, и главным ее результатом стало подписание проректорами вузов договора о научно-техническом сотрудничестве.
«Мы сможем создавать на общей платформе совместные проекты, исследования, продукты, которые могут иметь в дальнейшем коммерциализацию. И это, конечно, продвижение и расширение научно-технических возможностей Витебского региона. Мы разработали специальную дорожную карту этапов развития этого взаимодействия и по ней планируем посетить каждый вуз области, чтобы молодые ученые смогли ознакомиться с научным потенциалом, темами исследовательских работ своих сверстников, а также найти общие точки соприкосновения и соратников», - рассказала председатель совета молодых ученых (СМУ) медуниверситета Ирина Щурок.
Она добавила, что кроме общих проектов такое сотрудничество предполагает академическую мобильность, обмен преподавателями, создание совместных конференций, семинаров, форумов.
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