В ОАО «Зенит» (Могилев) разработали новую импортозамещающую продукцию — светодиодную лампу ЛСБН 66-226-Е27/E40.

Как сообщается на сайте предприятия, на заводе в настоящее время завершаются работы по освоению производства нового типа светодиодных ламп, предназначенных для использования в уличных, в том числе торшерных, светильниках, а также для внутреннего освещения.

В лампе устанавливаются высокоэффективные светодиоды фирмы SAMSUNG или SEOU (Южная Корея), обеспечивающие светоотдачу 204 лм/Вт в номинальных условиях. Светодиоды нагружены на 25-30% от своих возможностей, что обеспечивает большой ресурс и медленное снижение светового потока с течением времени.

Лампа имеет короткий срок окупаемости за счет экономии электроэнергии.

Срок службы лампы составляет 15 лет.

С января 2023 года запланировано тестирование ламп в городском освещении Могилева и Минска.