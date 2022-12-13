ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


А1 ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО РАБОТЫ СЕТИ ЗА СЧЕТ ТЕХНОЛОГИИ RAN SHARING


17:37 13.12.2022

А1 начал эксплуатацию технологии RAN Sharing, которая впервые используется для диапазона частот 900 МГц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, ее применение позволит в сжатые сроки и с минимальными трудозатратами улучшить качество сети в отдаленных от крупных населенных пунктов мест без строительства новых базовых станций.

За счет использования RAN Sharing компания А1 получила возможность вдвое увеличить темпы запуска новых базовых станций в своей сети. Это позволяет обеспечить уверенный прием сигнала и доступ к высокоскоростному мобильному интернету в том числе в малонаселенных районах и сельской местности.

Технология RAN Sharing позволяет разным компаниям, предоставляющим услуги мобильной связи, совместно использовать свои сети радиодоступа. Таким образом, два или несколько операторов могут делиться друг с другом сетевой инфраструктурой, включая базовые станции. Это позволяет в разы ускорить развертывание сетей мобильной связи и улучшить качество покрытия в масштабах страны или отдельных регионов. Если процесс строительства собственных базовых станций занимает годы и требует значительных капитальных вложений, то благодаря совместному доступу срок запуска новых вышек сокращается до нескольких месяцев.

Изменения в первую очередь затронут диапазон частот 900 МГц – именно он обеспечивает больший радиус действия базовых станций, что играет важную роль в сельской местности с низкой плотностью населения. Кроме того, радиосигнал на этой частоте лучше проникает сквозь разного рода экранирующие препятствия, что позволяет обеспечить высокое качество сигнала даже на территориях со сложным ландшафтом или в условиях высокоплотной застройки. В наибольшей степени результаты нововведения смогут ощутить жители Брестской, Витебской и Гродненской областей.

Первую фазу проекта по запуску базовых станций с использованием технологии RAN Sharing А1 планирует завершить к концу нынешнего года включением более 350 новых сот.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.12.2022
валюта курс
EUR 2.6232
USD 2.4843
RUB 3.9611
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6636 +0.0489
USD 2.5022 +0.0179
RUB 3.9635 +0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6100 2.6390
USD 2.4940 2.5000
RUB 3.0000 3.9650
подробнее

Конвертация в банках
на 13.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0460 1.0560
EUR/RUB 66.2000 86.0000
USD/RUB 63.1000 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте