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ЭКОНОМИКА РБ
СТАРТАП-ФОРУМ MOGILEV INVEST DAY ПРОЙДЕТ 16 ДЕКАБРЯ
17:32 13.12.2022
ХVI стартап-форум Mogilev Invest Day пройдет в областном центре 16 декабря.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, он будет включать выступления авторов бизнес-идей; битвы стартапов; краш-тесты идей; нетворкинг с бизнесменами и инвесторами, менторами.
Как рассказала начальник отдела поддержки и развития малого предпринимательства УКП «Могилевский городской центр развития малого предпринимательства» Альбина Самусенко, цель мероприятия — предоставить пространство по созданию и продвижению новых идей и полезных связей. Каждый автор бизнес-идеи может презентовать свою задумку на форуме и получить рекомендации по воплощению проектов в жизнь.
Она отметила, что на сегодня начинающие предприниматели заинтересованы в поиске специалистов в различных отраслях, им нужны новые мысли, свежий взгляд, экспертная поддержка, позитивная энергия.
По словам организаторов, Mogilev Invest Day-2022 — это возможность окунуться в мир бизнеса, где можно смело заявить о себе, перспективной идее на одной из площадок, получить бесценный опыт общения с экспертами. Последние, в свою очередь, готовы делиться знаниями и богатым опытом.
К слову, более 17 инвесторов и менторов готовы провести экспертизу и вложить деньги в проекты. У авторов бизнес-идей есть реальная возможность получить инвестиции от генерального спонсора в эквиваленте до $100 тыс.
Организаторы мероприятия: Комитет экономики Могилевского облисполкома, УКП «Могилевский городской центр развития малого предпринимательства», ОО «Инвестиционный клуб «ДЭКРО».
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