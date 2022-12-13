ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СТАРТАП-ФОРУМ MOGILEV INVEST DAY ПРОЙДЕТ 16 ДЕКАБРЯ


17:32 13.12.2022

ХVI стартап-форум Mogilev Invest Day пройдет в областном центре 16 декабря.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, он будет включать выступления авторов бизнес-идей; битвы стартапов; краш-тесты идей; нетворкинг с бизнесменами и инвесторами, менторами.

Как рассказала начальник отдела поддержки и развития малого предпринимательства УКП «Могилевский городской центр развития малого предпринимательства» Альбина Самусенко, цель мероприятия — предоставить пространство по созданию и продвижению новых идей и полезных связей. Каждый автор бизнес-идеи может презентовать свою задумку на форуме и получить рекомендации по воплощению проектов в жизнь.

Она отметила, что на сегодня начинающие предприниматели заинтересованы в поиске специалистов в различных отраслях, им нужны новые мысли, свежий взгляд, экспертная поддержка, позитивная энергия.

По словам организаторов, Mogilev Invest Day-2022 — это возможность окунуться в мир бизнеса, где можно смело заявить о себе, перспективной идее на одной из площадок, получить бесценный опыт общения с экспертами. Последние, в свою очередь, готовы делиться знаниями и богатым опытом.

К слову, более 17 инвесторов и менторов готовы провести экспертизу и вложить деньги в проекты. У авторов бизнес-идей есть реальная возможность получить инвестиции от генерального спонсора в эквиваленте до $100 тыс.

Организаторы мероприятия: Комитет экономики Могилевского облисполкома, УКП «Могилевский городской центр развития малого предпринимательства», ОО «Инвестиционный клуб «ДЭКРО».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.12.2022
валюта курс
EUR 2.6232
USD 2.4843
RUB 3.9611
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6636 +0.0489
USD 2.5022 +0.0179
RUB 3.9635 +0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6100 2.6390
USD 2.4940 2.5000
RUB 3.0000 3.9650
подробнее

Конвертация в банках
на 13.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0460 1.0560
EUR/RUB 66.2000 86.0000
USD/RUB 63.1000 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте