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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 16,7%


16:30 13.12.2022

В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 100,2%, с декабрем 2021 г. – 116,7%

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,2% и 122,6% соответственно, промежуточные товары – 100,5% и 121,1%, потребительские товары – 100,2% и 115,6% соответственно.

Продукция производственно-технического назначения в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. подорожала на 0,4%, с декабрем 2021 года – на 21,6%. При этом годовой рост цен в ноябре текущего года составил 22,9%. За январь-ноябрь 2022 года цены подскочили к уровню января-ноября 2021 года на 18,7%.
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