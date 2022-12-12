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ЭКОНОМИКА РБ
СОАО «КОММУНАРКА» К НОВОМУ ГОДУ ВЫПУСТИТ БОЛЕЕ 1,2 МЛН ПОДАРКОВ
16:09 13.12.2022
СОАО «Коммунарка» к новому году выпустит более 1,2 млн подарков. Об этом заявила заместитель генерального директора по коммерческим вопросам предприятия Светлана Гонтарева.
«В преддверии нового 2023 года предприятие планировало выпустить 1 млн 215 тыс. подарков весом от 300 грамм до 3 кг, однако сегодня можно с уверенностью сказать, что эта цифра будет перевыполнена с целью удовлетворения спроса», - сказала она.
По ее словам, на сегодня предприятие уже произвело 1 млн 207 тыс. штук сладких угощений (это 1014 тонн продукции) в яркой красочной картонной упаковке, в виде мягких игрушек, в форме тубы, чемоданчиков, подушек, мешочков и рюкзачков.
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