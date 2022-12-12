ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СОАО «КОММУНАРКА» К НОВОМУ ГОДУ ВЫПУСТИТ БОЛЕЕ 1,2 МЛН ПОДАРКОВ


16:09 13.12.2022

СОАО «Коммунарка» к новому году выпустит более 1,2 млн подарков. Об этом заявила заместитель генерального директора по коммерческим вопросам предприятия Светлана Гонтарева.

«В преддверии нового 2023 года предприятие планировало выпустить 1 млн 215 тыс. подарков весом от 300 грамм до 3 кг, однако сегодня можно с уверенностью сказать, что эта цифра будет перевыполнена с целью удовлетворения спроса», - сказала она.

По ее словам, на сегодня предприятие уже произвело 1 млн 207 тыс. штук сладких угощений (это 1014 тонн продукции) в яркой красочной картонной упаковке, в виде мягких игрушек, в форме тубы, чемоданчиков, подушек, мешочков и рюкзачков.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.12.2022
валюта курс
EUR 2.6232
USD 2.4843
RUB 3.9611
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6147 +0.0225
USD 2.4843 +0.0124
RUB 3.9611 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6100 2.6390
USD 2.4940 2.5000
RUB 3.0000 3.9650
подробнее

Конвертация в банках
на 13.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0460 1.0560
EUR/RUB 66.2000 86.0000
USD/RUB 63.1000 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте