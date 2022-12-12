Лукашенко 13 декабря произвел кадровые назначения в руководстве Министерства иностранных дел и Вооруженных Сил, сообщает его пресс-служба.

Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра.

Андрей Лукьянович назначен командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь. Прежде он занимал должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО - начальника авиации.