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ЭКОНОМИКА РБ
В РУКОВОДСТВЕ МИД И ВС БЕЛАРУСИ НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
14:56 13.12.2022
Лукашенко 13 декабря произвел кадровые назначения в руководстве Министерства иностранных дел и Вооруженных Сил, сообщает его пресс-служба.
Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра.
Андрей Лукьянович назначен командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь. Прежде он занимал должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО - начальника авиации.
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