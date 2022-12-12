За последние семь дней число объявлений в базе Realt снизилось на 3,2% - с 16,7 до 16,2 тысяч.

Как пишет Realt, среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 4% из них, средний размер скидки варьировался от $1000 до $3000. В то же время в 14% объявлений цены увеличились — от $660 до $1040. Также было размещено почти 2 тысячи новых объявлений с более высокими ценами относительно прошлого периода.

Индекс цен на квартиры в Минске на фоне описанных выше изменений за 5-12 декабря вырос на 1% и составил $1188. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1355, что на 1,2% больше, чем в прошлый понедельник.

Количество объявлений в разрезе числа комнат уменьшилось во всех сегментах. Наибольшее уменьшение произошло у 1- и 2-комнатных квартир — минус 4% в обоих случаях. 4-комнатных квартир стало на 2% меньше, а количество «трешек» практически не изменилось.

В большинстве районов города также прослеживалось снижение объема предложения, наиболее существенное — в Центральном и Октябрьском. Увеличилось число объявлений за последнюю неделю только в Первомайском, Советском и Партизанском районах.

За последнюю неделю почти по всем типам квартир отмечался рост средних цен квадратного метра. Наиболее заметный — у 2-комнатных (+2%). Единственным исключением стали «однушки», средняя цена которых за неделю не изменилась.

Средние цены квадратного метра за неделю показали рост почти во всех районах. В наибольшей степени — в Октябрьском и Центральном (+2,1% в обоих случаях). Исключением стали Ленинский и Заводской районы, где динамика изменения цен была отрицательной — минус 1% и 0,4% соответственно.