ЭКОНОМИКА РБ

МТС ПЕРЕНОСИТ СРОК ИЗМЕНЕНИЙ СТОИМОСТИ НЕКОТОРЫХ УСЛУГ НА 16 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

13:27 13.12.2022 МТС переносит срок изменений стоимости некоторых услуг. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, ранее анонсированное повышение стоимости услуг международной связи и некоторых дополнительных услуг произойдет 16 декабря 2022 года. Тарифы на основные услуги и фиксированную связь останутся прежними. Информацию о стоимости услуг можно узнать по ссылке, в салонах связи, а также позвонив в Контактный центр по телефонам: (017) 237-98-98 и МТС 0890. Онлайн-поддержка и помощь — help.mts.by.