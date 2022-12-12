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ЭКОНОМИКА РБ
МТС ПЕРЕНОСИТ СРОК ИЗМЕНЕНИЙ СТОИМОСТИ НЕКОТОРЫХ УСЛУГ НА 16 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
13:27 13.12.2022
МТС переносит срок изменений стоимости некоторых услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, ранее анонсированное повышение стоимости услуг международной связи и некоторых дополнительных услуг произойдет 16 декабря 2022 года.
Тарифы на основные услуги и фиксированную связь останутся прежними.
Информацию о стоимости услуг можно узнать по ссылке, в салонах связи, а также позвонив в Контактный центр по телефонам: (017) 237-98-98 и МТС 0890. Онлайн-поддержка и помощь — help.mts.by.
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