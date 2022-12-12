Продажа новогодних деревьев в кадках стартовала в Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре (Минский район, -1, 17-й км, район д. Волковичи).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минлесхоза, с 22 декабря РЛССЦ будет продавать свою продукцию (в том числе срезанные деревья, новогодние венки, елочные украшения) в Минске (ул. Притыцкого, 146).

Как напомнили в ведомстве, елочные базары массово откроются в стране с 22 декабря.