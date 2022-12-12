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ЭКОНОМИКА РБ


ТРИ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕАЛИЗУЮТСЯ В БАРАНОВИЧАХ


11:44 13.12.2022

Три проекта Государственной программы инновационного развития реализуются в Барановичах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в филиале ЗАО «Атлант» «Барановичский станкостроительный завод» завершается проект по внедрению высокопроизводительного технологического процесса производства отливок повышенной точности из высокопрочного и серого чугуна.

По словам генерального директора ЗАО «Атлант» Дмитрия Соколовского реализация проекта позволит внедрить инновационную технологию производства отливок, соответствующую мировому уровню, увеличить производительность труда и нарастить производственные мощности предприятия.

«Все запланированное оборудование приобретено и введено в эксплуатацию. Технологический процесс оснащен комплектом технологической оснастки, испытан в литейном производстве и обеспечивает изготовление отливок в полном соответствии с требованиями конструкторской документации, технических условий и требований заказчиков. Продукция уже выпускается. В настоящее время реализация проекта находится на этапе выхода на проектную мощность», ­ сообщил Соколовский.

На Барановичском заводе станкопринадлежностей» инновационный проект уже завершен. Итог его реализации – производство новой для Беларуси продукции – прецизионных самоцентрирующих токарных патронов различных диаметров для высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования с внедрением технологических процессов изготовления деталей по 5-4-му квалитетам точности.

Как отметили на предприятии, выпускаемая продукция включает отечественные разработки и имеет ряд преимуществ перед зарубежными аналогами.

В ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение реализуется проект по созданию и внедрению технологии нанесения покрытий на хлопчатобумажные ткани различного назначения на полиуретановой основе и с огнестойкими свойства. Выход на проектную мощность планируется в апреле 2023 года.

В связи с санкциями здесь столкнулись с вопросами по замещению химических препаратов для нанесения полиуретанового покрытия и огнезащитной отделки. Однако на сегодня их удается решать. Специалисты ОАО «БПХО» уже проработали вопрос поставки препаратов от альтернативных производителей.
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