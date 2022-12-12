В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 100,05%, с декабрем 2021 г. – 112,9%, в том числе на инвестиционные товары – 100,2% и 116,9% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 115%, потребительские товары – 100,1% и 112,8% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 100,7%, с декабрем 2021 г. – 124,1%, в том числе в растениеводстве – 100,6% и 117,6% соответственно, животноводстве – 100,8% и 125,8% соответственно.

Индекс цен в строительстве в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 99,3%, с декабрем 2021 г. – 110,7%, в том числе на строительно-монтажные работы – 99,9% и 114,6% соответственно, машины и оборудование – 98,4% и 103,5%, прочие работы и затраты – 100,4% и 113% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 100,1%, с декабрем 2021 г. – 119,4%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 100%, с декабрем 2021 г. – 103,3%.