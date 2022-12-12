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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ А1 ЗАПУСТИЛА НОВУЮ УСЛУГУ «А1 КОШЕЛЕК +300» ДЛЯ ОНЛАЙН-РАСЧЕТОВ


10:50 13.12.2022

Компания А1 предложила своим абонентам новую услугу «А1 кошелек +300».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, пользователям приложения A1 banking стали доступны расчеты за любые товары, работы и услуги с помощью электронных денег – без процентов в пределах лимита до 300 рублей и на условиях отсрочки оплаты.

С помощью услуги «А1 кошелек +300» абоненты А1 могут оплачивать более 60 тыс. товаров и услуг через ЕРИП, оплачивать страховые продукты ЗАСО «Имклива Иншуранс», а также рассчитываться за топливо в сети АЗС ПО «Белоруснефть».

Услуга «А1 кошелек +300» доступна абонентам А1, кроме пользователей тарифных планов с предоплатой. Чтобы воспользоваться ею, не требуется предоставление справок о доходах или посещение офиса А1: подключение услуги производится в мобильном приложении А1 banking. Весь процесс занимает не более 1 минуты

Для начала необходимо зарегистрировать аккаунт в приложении A1 banking. Затем кликнуть на «А1 кошелек» в главном меню приложения, выбрать услугу «А1 кошелек +300», ознакомиться с условиями и нажать «Подключить».

Пользоваться предоставленным лимитом можно в течение календарного месяца. До 20 числа следующего месяца абоненту необходимо погасить счет, выставленный к оплате. Сделать это удобнее всего в приложении А1 banking: в нем автоматически доступен номер лицевого счета услуги.

До момента отключения услуги «А1 кошелек +300» лимит по ней в установленном объеме предоставляется 1 числа каждого календарного месяца автоматически. При этом для выбора по-прежнему доступны услуги «А1 кошелек» с лимитом 100 рублей и «А1 кошелек +150» с лимитом 150 рублей.
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