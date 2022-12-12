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ЭКОНОМИКА РБ
ЭНЕРГЕТИКИ РУП "МИНСКЭНЕРГО" ВОССТАНОВИЛИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В 551 НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
09:41 13.12.2022
Энергетики РУП "Минскэнерго" восстановили нарушенное непогодой электроснабжение потребителей в 551 населенном пункте Минской области. Об этом сообщает Telegram-канал РУП "Минскэнерго".
Согласно информации, 12 декабря в ликвидации последствий непогоды было задействовано 80 бригад и 110 единиц техники.
«По состоянию на 20:10 понедельника отключенных потребителей нет», - говорится в сообщении.
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