Белорусская железная дорога в связи с неблагоприятными погодными условиями 11-12 декабря 2022 года к аварийно-восстановительным работам привлекла более 600 работников магистрали, задействовала 20 единиц специальной техники и 5 снегоуборочных машин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центе БЖД, также организована очистка пассажирских платформ и прилегающей территории железнодорожных вокзалов от снега, посыпка их песчано-соляной смесью.

Работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий на Белорусской железной дороге продолжаются.

По данным БЖД, 11-12 декабря 2022 года из-за неблагоприятных погодных условий более 50 пассажирских поездов следовали с отклонением от установленного графика движения. Задержка составила от 15 минут до 5 часов. Также были зафиксированы задержки в движении грузовых поездов на электротяге.

В то же время принимались максимально возможные меры по сокращению задержек поездов и вводу их в график движения. При необходимости для организации проследования проблемных участков электроподвижным составом были задействованы тепловозы и другой подвижной состав для доставки пассажиров в конечные пункты их следования.

В соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования по вопросам возврата и компенсации стоимости проезда в связи с опозданием поездов необходимо обращаться в билетные кассы БЖД.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.