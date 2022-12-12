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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ДЛЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЗАДЕЙСТВОВАЛА 20 ЕДИНИЦ СПЕЦТЕХНИКИ И 5 СНЕГОУБОРОЧНЫХ МАШИН
09:28 13.12.2022
Белорусская железная дорога в связи с неблагоприятными погодными условиями 11-12 декабря 2022 года к аварийно-восстановительным работам привлекла более 600 работников магистрали, задействовала 20 единиц специальной техники и 5 снегоуборочных машин.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центе БЖД, также организована очистка пассажирских платформ и прилегающей территории железнодорожных вокзалов от снега, посыпка их песчано-соляной смесью.
Работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий на Белорусской железной дороге продолжаются.
По данным БЖД, 11-12 декабря 2022 года из-за неблагоприятных погодных условий более 50 пассажирских поездов следовали с отклонением от установленного графика движения. Задержка составила от 15 минут до 5 часов. Также были зафиксированы задержки в движении грузовых поездов на электротяге.
В то же время принимались максимально возможные меры по сокращению задержек поездов и вводу их в график движения. При необходимости для организации проследования проблемных участков электроподвижным составом были задействованы тепловозы и другой подвижной состав для доставки пассажиров в конечные пункты их следования.
В соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования по вопросам возврата и компенсации стоимости проезда в связи с опозданием поездов необходимо обращаться в билетные кассы БЖД.
Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
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