В январе-октябре 2022 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил $61 327,3 млн, снизившись из расчета в текущих ценах на 6,4% к уровню января-октября 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт снизился на 3,6% и составил $30 882,8 млн, импорт – на 9,1% до $30 444,5 млн.