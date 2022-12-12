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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СОКРАТИЛАСЬ НА 6,4%
09:11 13.12.2022
В январе-октябре 2022 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил $61 327,3 млн, снизившись из расчета в текущих ценах на 6,4% к уровню января-октября 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт снизился на 3,6% и составил $30 882,8 млн, импорт – на 9,1% до $30 444,5 млн.
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