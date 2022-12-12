Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) при содействии Министерства экономики 21-23 декабря 2022 года организует для субъектов малого и среднего предпринимательства очередные прямые онлайн переговоры по импортозамещению с крупными предприятиями страны.

Как сообщается на сайте БФФПП, 21 декабря в прямых онлайн-переговорах планируется участие ОАО «БелАЗ» (предприятие Министерства промышленности).

Для участия необходимо до 20 декабря 2022 г. заполнить заявку.

На 22 декабря запланированы переговоры с представителями ГП «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» (предприятие Министерства архитектуры и строительства).

Для участия заполнить заявку необходимо до 21 декабря 2022 г.

23 декабря пройдут переговоры с предприятиями Министерства здравоохранения: РУП «Белмедпрепараты», ОАО «БЗМП», УП «МИНСКИНТЕРКАПС», ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», ОАО «Экзон», СОАО «ФЕРЕЙН», унитарное предприятие «ФреБор».

Для участия необходимо до 22 декабря 2022 г. заполнить заявку.