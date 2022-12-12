Продовольственные товары в Минске в ноябре 2022 года подорожали по сравнению с октябрем 2022 года на 0,1%, с декабрем 2021 года – на 13,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен в ноябре составил 15,2%. За январь-ноябрь 2022 года к уровню января-ноября 2021 года цены увеличились на 17,1%.

Непродовольственные товары в ноябре 2022 года подешевели по сравнению с октябрем 2022 года на 3%, с декабрем 2021 года – подорожали на 15,4%. В ноябре годовой рост цен составил 15,7%. При этом за январь-ноябрь текущего года к уровню января-ноября 2021 года цены подскочили на 20,6%.

Цены на услуги в ноябре 2022 года снизились по сравнению с октябрем на 1%, с декабрем 2021 года – возросли на 8,3%. Годовой рост цен на услуги в ноябре составил 9,5%. В январе-ноябре 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6%.