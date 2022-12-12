Брестские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения из Польши на территорию ЕАЭС бытовой техники, обуви и других товаров общей стоимостью свыше 470 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовой автомобиль VOLVO с указанным товаром следовал под управлением польского перевозчика через пункт пропуска «Козловичи».

К оформлению были представлены сопроводительные документы со сведениями о ввозимых шинах для легковых автомобилей, одежде, люстрах и иных товарах.

Для проверки заявленных сведений принято решение о таможенном осмотре транспортного средства с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса. По результатам сканирования грузовик направлен на досмотр, в результате которого выявлено около 760 единиц льдогенераторов, кофемашин, обуви и других товаров, сведения о которых в документах отсутствовали.

Брестской таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.