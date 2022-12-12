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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ГОСАТОМНАДЗОРА ПРОВЕДЕТ 22 ДЕКАБРЯ «ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ»
17:50 12.12.2022
22 декабря 2022 года начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Ольга Луговская проведет «прямую телефонную линию».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, задать вопросы можно будет с 9:00 до 11:00 по номеру телефона (017) 374-06-08.
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