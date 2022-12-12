ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДСТВО ГОСАТОМНАДЗОРА ПРОВЕДЕТ 22 ДЕКАБРЯ «ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ»

17:50 12.12.2022 22 декабря 2022 года начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Ольга Луговская проведет «прямую телефонную линию». Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, задать вопросы можно будет с 9:00 до 11:00 по номеру телефона (017) 374-06-08.