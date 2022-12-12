Активность на рынке квартир Минска продолжает снижаться 3 месяц подряд, пишет Realt.

По предварительным данным, в ноябре в Минске заключили 1457 сделок, что на 2.6% меньше, чем в прошлом месяце. Тем не менее текущий уровень спроса продолжает оставаться достаточно высоким для конца осени, уступая лишь удачному ноябрю 2017 года.

Число объявлений в базе Realt, напротив, показывает положительную динамику. За месяц количество объявлений о продаже квартир в Минске увеличилось на 7,5%.

Такой значительный рост количества предложений о продаже квартир связан с тем, что в течение ноября некоторые столичные агентства активно добавили значительное число объявлений о продаже квартир в отдельных проектах новостроек преимущественно в Октябрьском, Центральном и Московском районах.

Структура спроса по количеству комнат в ноябре в сравнении с октябрем не изменилась. По-прежнему практически половина всех сделок приходится на 1-комнатные квартиры, треть — на «двушки». И только 19% - на 3-комнатные квартиры.

В новых готовых домах квартиры в отчетном месяце покупали заметно реже — лишь в 8% случаев (-1% к предыдущему месяцу). Обычно их доля в рамках месяца составляет 12-13%.

Среди районов чаще других выбирали Фрунзенский, Центральный и Октябрьский районы, реже — Московский, Ленинский и Партизанский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных каркасных домах: их доля снизилась на 4%. В то же время чаще выбирали старые панельные дома и сталинки.

Средняя цена проданных в Минске квартир за ноябрь 2022 года составила 1306 $/м2, что на 0,4% больше, чем в октябре.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1409 $/м2 (+1% за месяц) — $50 000; 2-комнатные квартиры: 1248 $/м2 (+0.4%) — $56 700; 3-комнатные квартиры: 1167 $/м2 (+1%) — $74 000; 4-комнатные квартиры: 1096 $/м2 (-4%) — $78 200.

При этом средняя цена квартир предложения за ноябрь 2022 года показала отрицательную динамику. По сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 1,4% и составила 1149 $/м2. Однако снижение цен наблюдалось только в более дорогих вариантах, цены бюджетных квартир за месяц, в свою очередь, немного увеличились.

Снижение средней цены квартир в объявлениях связано с тем, что в первой половине ноября ряд столичных агентств снижали цены в своих объявлениях о продаже квартир в новостройках преимущественно в Октябрьском и Московском районах.

Эта цена предложения сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). Мы произвели расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в ноябре 2022 года составляла $1334 (-0,1% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей: 1-комнатные квартиры — 1437 $/м2 (+0,6% за месяц), 2-комнатные квартиры — 1376 $/м2 (+0,5%), 3-комнатные квартиры — 1268 $/м2 (-1%), 4-комнатные квартиры — 1185 $/м2 (+0,3%).