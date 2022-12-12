ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЖИЛЬЕ В НОВЫХ ДОМАХ МИНСКА ПОКУПАЮТ ВСЕ РЕЖЕ


17:23 12.12.2022

Активность на рынке квартир Минска продолжает снижаться 3 месяц подряд, пишет Realt.

По предварительным данным, в ноябре в Минске заключили 1457 сделок, что на 2.6% меньше, чем в прошлом месяце. Тем не менее текущий уровень спроса продолжает оставаться достаточно высоким для конца осени, уступая лишь удачному ноябрю 2017 года.

Число объявлений в базе Realt, напротив, показывает положительную динамику. За месяц количество объявлений о продаже квартир в Минске увеличилось на 7,5%.

Такой значительный рост количества предложений о продаже квартир связан с тем, что в течение ноября некоторые столичные агентства активно добавили значительное число объявлений о продаже квартир в отдельных проектах новостроек преимущественно в Октябрьском, Центральном и Московском районах.

Структура спроса по количеству комнат в ноябре в сравнении с октябрем не изменилась. По-прежнему практически половина всех сделок приходится на 1-комнатные квартиры, треть — на «двушки». И только 19% - на 3-комнатные квартиры.

В новых готовых домах квартиры в отчетном месяце покупали заметно реже — лишь в 8% случаев (-1% к предыдущему месяцу). Обычно их доля в рамках месяца составляет 12-13%.

Среди районов чаще других выбирали Фрунзенский, Центральный и Октябрьский районы, реже — Московский, Ленинский и Партизанский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных каркасных домах: их доля снизилась на 4%. В то же время чаще выбирали старые панельные дома и сталинки.

Средняя цена проданных в Минске квартир за ноябрь 2022 года составила 1306 $/м2, что на 0,4% больше, чем в октябре.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1409 $/м2 (+1% за месяц) — $50 000; 2-комнатные квартиры: 1248 $/м2 (+0.4%) — $56 700; 3-комнатные квартиры: 1167 $/м2 (+1%) — $74 000; 4-комнатные квартиры: 1096 $/м2 (-4%) — $78 200.

При этом средняя цена квартир предложения за ноябрь 2022 года показала отрицательную динамику. По сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 1,4% и составила 1149 $/м2. Однако снижение цен наблюдалось только в более дорогих вариантах, цены бюджетных квартир за месяц, в свою очередь, немного увеличились.

Снижение средней цены квартир в объявлениях связано с тем, что в первой половине ноября ряд столичных агентств снижали цены в своих объявлениях о продаже квартир в новостройках преимущественно в Октябрьском и Московском районах.

Эта цена предложения сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). Мы произвели расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в ноябре 2022 года составляла $1334 (-0,1% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей: 1-комнатные квартиры — 1437 $/м2 (+0,6% за месяц), 2-комнатные квартиры — 1376 $/м2 (+0,5%), 3-комнатные квартиры — 1268 $/м2 (-1%), 4-комнатные квартиры — 1185 $/м2 (+0,3%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2022
валюта курс
EUR 2.5922
USD 2.4719
RUB 3.9619
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6147 +0.0225
USD 2.4843 +0.0124
RUB 3.9611 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6000 2.6200
USD 2.4820 2.4900
RUB 3.0000 3.9650
подробнее

Конвертация в банках
на 12.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0450 1.0560
EUR/RUB 65.6000 85.0000
USD/RUB 62.5000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте