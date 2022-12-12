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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ПОСТАВИЛ НОВЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК ДЛЯ РУПП «ГРАНИТ»
17:09 12.12.2022
ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» поставило новый фронтальный погрузчик серии 7822 для парка спецтехники РУПП «Гранит».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, погрузчик с колесной формулой 4х4 и объемом ковша 6 кубометров способен за раз поднять 10 тонн сыпучих и кусковых грузов.
БЕЛАЗ-78221 выпускается в классическом форм-факторе с заднекапотной компоновкой, двухосным шасси на базе выносливой рамы и высокой кабиной с панорамным остеклением и отличной обзорностью. Продуманная до мелочей конструкция кабины включает системы безопасности ROPS и FOPS, снабжена виброзащитой и качественной термошумоизоляцией.
Всего в автопарке РУПП «Гранит» уже 8 таких фронтальных погрузчиков БЕЛАЗ.
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