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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНА СХЕМА УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ


16:46 12.12.2022

Инспекцией Министерства по налогам и сборам Могилевской области в ходе проведения выездной проверки выявлены существенные нарушения налогового законодательства коммерческим предприятием, осуществляющим деятельность в области проводной связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центр МНС, на основании анализа и оценки в совокупности выявленных обстоятельств, а также собранных проверкой доказательств установлено, что бизнес предприятия был намеренно «раздроблен» между пятью организациями, которыми применялся особый режим налогообложения — упрощенная система налогообложения (УСН).

Это позволило распределить совокупную выручку с целью сохранения возможности применения всеми указанными субъектами УСН при превышении установленных законодательством критериев выручки, избежав перехода на общеустановленную систему налогообложения.

Как следствие, неуплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на недвижимость.

Кроме того, установлен факт подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, в результате чего занижен доход, выплаченный одному из работников в качестве заработной платы. Тем самым занижена налоговая база подоходного налога с физических лиц и сумма подоходного налога с физических лиц, подлежащая исчислению, удержанию и перечислению в бюджет.

По результатам проверки, с учетом иных нарушений, предъявлено к уплате 4,1 млн рублей, в том числе налоги в сумме 3,2 млн рублей.

Материалы проверки направлены в управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области для дачи правовой оценки.
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