Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 15 декабря 2022 года проводит электронную ярмарку вакансий, в том числе для молодежи.

Как сообщается на сайте комитета, соискатели смогут в режиме реального времени с 10:00 до 12:00 ознакомиться с вакансиями, условиями труда, задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование. Им будет предложено более 300 свободных рабочих мест (вакансий).

В мероприятии примут участие ЗАО «Атлант»; ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»; УП «Минскводоканал»; УП «Белсоюзпечать»; ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» Минский район и др.

Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте e-vacancy.by. Услуга предлагается всем жителям республики и значительно сокращает период поиска работы.

По окончании мероприятия доступ к вакансиям для всех соискателей сохранится, так как все актуальные вакансии будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости.