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ЭКОНОМИКА РБ
ЭЛЕКТРОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ПРОЙДЕТ 15 ДЕКАБРЯ - МИНГОРИСПОЛКОМ
15:54 12.12.2022
Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 15 декабря 2022 года проводит электронную ярмарку вакансий, в том числе для молодежи.
Как сообщается на сайте комитета, соискатели смогут в режиме реального времени с 10:00 до 12:00 ознакомиться с вакансиями, условиями труда, задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование. Им будет предложено более 300 свободных рабочих мест (вакансий).
В мероприятии примут участие ЗАО «Атлант»; ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»; УП «Минскводоканал»; УП «Белсоюзпечать»; ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» Минский район и др.
Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте e-vacancy.by. Услуга предлагается всем жителям республики и значительно сокращает период поиска работы.
По окончании мероприятия доступ к вакансиям для всех соискателей сохранится, так как все актуальные вакансии будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости.
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