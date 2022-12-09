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ЭКОНОМИКА РБ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ НА ВЫГОТСКОГО ГПО «МИНСКСТРОЙ» ПЛАНИРУЕТ НАЧАТЬ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА
14:50 12.12.2022
Строительство первых двух домов в квартале застройки на Выготского ГПО «Минскстрой» планирует начать во втором квартале 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.
Согласно информации, жилые дома № 14 и № 15 по генплану будут 19-этажными, трехсекционными, по 225 квартир каждый.
Подрядной организацией по застройке Выготского выступит стройтрест № 4. Всего здесь будет построено 10 жилых домов (1818 квартир) – более 100 тыс. кв. м жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Дома – в конструкциях Завода эффективных промышленных конструкций, новой серии 24-РС, с современными планировками квартир.
Все жилье на Выготского будет построено на электроотоплении. В квартирах запроектированы электроконвекторы, в качестве источников горячей воды – бойлеры.
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