Строительство первых двух домов в квартале застройки на Выготского ГПО «Минскстрой» планирует начать во втором квартале 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.

Согласно информации, жилые дома № 14 и № 15 по генплану будут 19-этажными, трехсекционными, по 225 квартир каждый.

Подрядной организацией по застройке Выготского выступит стройтрест № 4. Всего здесь будет построено 10 жилых домов (1818 квартир) – более 100 тыс. кв. м жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Дома – в конструкциях Завода эффективных промышленных конструкций, новой серии 24-РС, с современными планировками квартир.

Все жилье на Выготского будет построено на электроотоплении. В квартирах запроектированы электроконвекторы, в качестве источников горячей воды – бойлеры.